Самолет UTair, летевший из Внуково в Нижневартовск, совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре

Самолет авиакомпании UTair, летевший из московского аэропорта Внуково в Нижневартовск, совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре из-за технической неисправности.

Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. Согласно данным онлайн табло аэропорта Внуково, московский аэропорт воздушное судно покинуло в 23.45.

"В 01.52 объявлен сигнал срочности ПАН в связи с отказом генератора", - говорится в сообщении. В 02.14 судно благополучно приземлилось.