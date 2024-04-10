Авито соединит пострадавших от наводнения в Оренбургской области и тех, кто готов оказать им бесплатную помощь

На сайте и в приложении Авито заработал быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Теперь через главную страницу сайта и приложения Авито можно получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагается безвозмездная помощь в Оренбургской области. Для этого достаточно нажать на баннер #яПомогаю, сообщили в пресс-службе Авито.

Сейчас на платформе доступно уже до 2000 объявлений с предложениями безвозмездной помощи в регионе. Всем, кто хочет помочь пострадавшим от стихии, Авито предлагает добавлять в объявления о помощи хештег #яПомогаю. Такие предложения автоматически попадут в раздел помощи на главной странице Авито. Самой необходимой помощью сейчас являются: расселение пострадавших, передержка животных, питьевая вода, вещи первой необходимости.

"Мы видим, что число неравнодушных людей ежедневно растет и помогаем им как можно быстрее адресовать свою помощь пострадавшим. Людям, разместившим объявления с отметкой #яПомогаю о безвозмездной помощи, Авито компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений после того, как помощь будет оказана. Также наша команда сейчас оперативно решает, как помочь гуманитарным организациям получать на месте безвозмездную помощь от всех желающих с бесплатной доставкой", - прокомментировали в компании.

Предварительный срок гуманитарной кампании – до 15 мая.

Напомним, Оренбургская область столкнулась с масштабным наводнением. Дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. По последним данным, в Орске подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. В близлежащих ПВР размещены 1052 человека, в том числе 160 детей.