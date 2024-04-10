Опрос: 25% родителей из Екатеринбурга летом отправят детей на подработку

25% родителей из Екатеринбурга заявили, что на предстоящих летних каникулах их дети планируют подрабатывать. Таковы итоги опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Исследование проводилось в марте-апреле нынешнего года. В нем приняли участие родители школьников 14-17 лет из Екатеринбурга.

Согласно опросу, самой популярной позицией для подработок у подростков, по мнению родителей, является курьер. Также популярностью пользуются сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи, официант и помощник вожатого или тренера.

Напомним, ранее другой опрос показал, что 21% работающих екатеринбуржцев берут подработку. При этом почти 10% жителей уральской столицы уже больше двух лет не были в отпусках.