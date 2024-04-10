В поселках Арктики из-за потепления деформирована половина зданий

В различных арктических поселках количество деформированных в разной степени зданий выросло до половины от общего числа. Первый замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов считает, что виновато в этом потепление.

Выступая на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, Гусейнов напомнил, что Минприроды, Минстрой и другие уже занимаются вопросами вечной мерзлоты, вносятся законодательные изменения в отдельные документы, создается система мониторинга таяния вечной мерзлоты, пишет РИА Новости. Однако этого недостаточно, и надо создавать "всеобъемлющий закон".

Арктическая зона РФ на две трети стоит на вечной мерзлоте. Наблюдается процесс ее таяния, и он ускоряется. По данным ученых, к 2050 г. несущая способность этих грунтов снизится более чем на половину.