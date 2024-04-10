Возле "Крокуса" убрали мемориал в память о жертвах теракта

Стихийный мемориал возле концертного зала "Крокус Сити Холл" убрали, сообщает РИА Новости.

К мемориалу люди несли цветы и свечи в память о погибших в результате теракта, произошедшего 22 марта.

Ранее жителя Новой Москвы задержали за поджог мемориала жертвам теракта в "Крокусе", который располагался в поселении Десеновское. Местные жители возложили там цветы и игрушки, которые тоже сгорели.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте арестованы 11 человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.