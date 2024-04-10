В Оренбуржье оформлено уже более 200 кредитных каникул - Набиуллина

В Оренбуржье уже оформлено более 200 кредитных каникул от граждан, пострадавших от наводнения, сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчетом о работе регулятора.

"Большое несчастье произошло в Оренбургской области. мы рассчитываем, что людям поможет закон о кредитных каникулах. Уже поступили сотни обращений", - сказала Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ рекомендовал банкам принимать заявления в упрощенной форме, потому что "сейчас людям не до сбора справок".