Меморандум о создании Международного союза особых экономических зон МТК «Север-Юг» подписан в Тегеране

На 17-м заседании Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось подписание меморандума между Союзом «Технологии и логистика» (Российская Федерация) и свободной торгово-промышленной зоной «Энзели» (Исламская Республика Иран) о создании Международного союза особых и свободных экономических зон МТК «Север - Юг».

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, подписи под документом поставили сопредседатель Союза «Технологии и логистика», генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин и генеральный директор, председатель совета директоров свободной торгово-промышленной зоны «Энзели» Мохаммад Саджад Сиахкарзаде.

Меморандум направлен на повышение уровня экономического сотрудничества между странами посредством взаимодействия управляющих компаний и объединений особых (свободных) экономических зон.

«Создание Международного союза экономических зон даст заметный толчок в формировании и развитии транскаспийского маршрута МТК «Север - Юг». Подписание этого меморандума позволит на международном уровне координировать усилия в области производственной кооперации, логистики и снимать барьеры, связанные с различием в законодательствах наших стран. Сотрудничество не ограничится только представителями России и Ирана – к международному Союзу планируется привлечь другие страны Каспийского региона и государства, заинтересованные в развитии МТК «Север - Юг», – комментирует Сергей Милушкин.

В 2023 году в России в целях создания Международного союза экономических зон, развития производственных, логистических и торговых цепочек между ОЭЗ и СЭЗ Каспийского региона и стран МТК «Север - Юг» зарегистрирована некоммерческая организация Союз «Технологии и логистика». Её учредителями стали АО «ОЭЗ «Лотос», АО «ОЭЗ «Технополис Москва» и АНО «Дирекция международных транспортных коридоров».