Велосипедисту, обвиняемому в убийстве 16-летней Даны, грозит пожизненное

Жителю Каменска-Уральского, обвиняемому в убийстве 16-летней Даны, переквалифицировали обвинение. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, что раньше Эдуарду Голикову предъявляли обвинение в убийстве и краже телефона, однако сейчас, как сообщает 66.RU со ссылкой на источник, Голикова обвиняют еще и в покушении на изнасилование. Накануне.RU обратилось в СКР, однако там комментировать новость не стали. В пресс-службе Ленинского суда Екатеринбурга рассказали, что мера пресечения обвиняемому была продлена до 9 июля включительно.

В августе прошлого года девушка возвращалась домой в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома.

Домой 16-летняя Дана не вернулась, а вскоре было найдено ее тело. Следствие рассматривало вариант с употреблением наркотиков, однако отец погибшей настаивал на версии с убийством. Позднее волонтерами (по другой версии, самим отцом) были собраны записи видеонаблюдения, на которых отображен весь маршрут Даны. На них видно, что всю дорогу подростка преследует велосипедист. Его действия показались подозрительными не только отцу и комментаторам под видео, но и следователям и даже телеведущему Андрею Малахову.

Позднее подозреваемого велосипедиста задержали - им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель, работающий стропальщиком. 1 сентября 2023 года мужчине было предъявлено обвинение и по решению суда уралец был заключен под стражу. Его адвокат подавал апелляцию, но тогда Голикова оставили под арестом.

В конце прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей до 9 апреля 2024 года. Адвокат фигуранта вновь подал апелляцию на это решение. Защитник просил избрать для Голикова меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Ранее отец 16-летней Даны рассказывал, как, по его мнению, могли убить его дочь. Также называлась предварительная причина смерти девушки.