Пермяков напугал взрыв и дым со стороны Порохового завода

В Перми на пороховом заводе произошел хлопок. Информация об этом появилась в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Закамске был слышен взрыв и в облако поднялся густой дым", - говорится в сообщении.

Краевое министерство территориальной безопасности со ссылкой на ГКУ Пермского края "Гражданская защита" сообщает, что на Пороховом заводе в Закамске проводится "штатный технологический процесс".

"Угроз жизни и здоровью населению нет. Призываем граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации", - говорится в официальном сообщении минтербеза.