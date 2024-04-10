Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с новым директором астраханского филиала ФАУ «Российского морского регистра судоходства»

Генеральный директор ФАУ «Российский морской регистр судоходства» города Санкт-Петербург Сергей Куликов накануне представил губернатору Игорю Бабушкину директора астраханского филиала ФАУ «Российского морского регистра судоходства» Алексея Болдырева. Глава региона поздравил его с избранием на пост и пожелал успехов.

«Сегодня наши корабелы выполняют важную задачу по строительству новых судов, в том числе для работы по МТК «Север-Юг». Важно, чтобы взаимодействие, которое складывается между морским регистром судоходства и судостроителями, позволяло своевременно и качественно производить освидетельствование судов для их безопасного плавания и надёжной перевозки грузов», – считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Справка. Алексей Геннадьевич Болдырев родился в 1974 году в поселке Кировский Астраханской области. В 1997 году окончил Астраханский государственный технический университет по специальности «Электрооборудование и автоматика судов, инженер-электромеханик». С января 1998 года по июнь 2001 года занимал должности от судового электромонтажника до старшего инженера по наладке и испытаниям электроборудования в ООО «Электромонтажное предприятие "ЭРА-СВ"». Прошел путь от инспектора до главного инженера. С марта 2024 года занимает должность директора Астраханского филиала ФАУ «Российского морского регистра судоходства».