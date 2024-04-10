Первый пуск ракеты "Ангара-А5" вновь отменен

Первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" со стартовой площадки на космодроме Восточный отменен второй раз подряд.

Пуск перенесен минимум на 24 часа. Об этом заявили на стартовой площадке. Трансляция велась на Youtube-канале Роскосмоса.

Первый пуск "Ангары" должен был состояться 9 апреля, но перед стартом прозвучала команда: "Отбой пуска". Глава Роскосмоса Юрий Борисов уточнил, что автоматика остановила процесс подготовки к пуску "Ангары-А5" из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.