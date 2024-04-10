В Запорожье предотвращен теракт против бойцов армии России

В Запорожской области задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ). Она готовила теракт, жертвами которого должны были стать бойцы армии России.

Жительница Запорожской области получила от сотрудников СБУ через тайник взрывчатку для хранения и передачи членам диверсионно-разведывательной группы, приводит ТАСС сообщение управления ФСБ по Запорожью. По заданию украинских спецслужб террористка приобрела компоненты, необходимые для изготовления коктейля Молотова, и осуществила оборудование нового тайника для передачи исполнителям теракта указанных предметов.

Началось расследование обстоятельств случившегося.