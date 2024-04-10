Масштабный рейд в Москве: 836 нелегалов решено выдворить из страны

В Москве в ходе масштабного рейда против незаконной миграции выявлено свыше 6 тысяч нарушений, сообщает МВД РФ.

836 нелегалов решено выдворить из страны. Также в рамках проводимого мероприятия установлены 22 находящихся в розыске человека.

Кроме того, за организацию незаконной миграции возбуждено 192 уголовных дела, передает ТАСС.

К ответственности в соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства) привлечены 502 работодателя.

Ранее МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами. Ведомство разработало и внесло на рассмотрение кабмина проект федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания в стране иностранных граждан и лиц без гражданства. Также сообщалось, что власти России обсуждают создание нового ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику. Предполагается, что оно будет напрямую подчиняться главе государства.