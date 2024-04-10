10 Апреля 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Заводоуковске мужчина осужден за изнасилование падчерицы

В Заводоуковске осужден мужчина 1966 года рождения за изнасилование падчерицы, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ.

Вечером 10 февраля 2023 года пьяный мужчина совершил "иные действия сексуального характера" в отношении падчерицы. Кроме того, на этом мужчина не остановился и в другой день, "будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил с ней половое сношение против ее воли и согласия", - следует из материалов дела. Потерпевшая сообщила, что отчим зашел к ней в комнату, выключил свет и начал приставать к ней. Пострадавшая сопротивлялась, но ей не хватило сил, чтобы дать отпор.

Осужденный вину не признавал, заявил, что "потерпевшую он не насиловал, а воспитывал": не пускал ее гулять и ругал, так как она "начала обманывать". Он заявил, что все доказательству по делу, включая заключения эксперта, сфальсифицированы.

Личность мужчины характеризуется отрицательно. Официально он не был трудоустроен, работает по найму у частных лиц и склонен к злоупотреблению алкоголем. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, судом признано состояние здоровья, наличие малолетнего ребенка.

Суд приговорил его к восьми годам и трем месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: изнасилование, падчерица, отчим, суд, приговор


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