ЦИК спустя месяц после выборов проверит случаи попыток повторного голосования

Центризбирком России спустя почти месяц после президентских выборов собирается проверить "информацию о возможных попытках проголосовать дважды". Для этого по распоряжению главы ЦИК Эллы Памфиловой была создана соответствующая рабочая группа.

"Итоги проверки однократности получения избирательного бюллетеня на выборах президента Российской Федерации, состоявшихся 17 марта 2024 года, будут подведены до 24 апреля этого года", - пообещали в комиссии.

Собираются проверить случаи, когда избиратели подавали заявки на голосование по месту нахождения в системе "Мобильный избиратель", но при этом голосовали на участке по месту жительства, сообщили в ЦИКе.

Проверку проведут во всех регионах России, на зарубежных участках в семи странах и на Байконуре.