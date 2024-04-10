Мосгорсуд утвердил третий оборотный штраф Google

Мосгорсуд утвердил третий оборотный штраф Google.

В telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы говорится, что Московский городской суд оставил в силе решение Таганского райсуда. Сумма штрафа – в 4 млрд 611 млн 738 тыс. 636 руб. РИА Новости добавляет, что речь идет о третьем таком наказании за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО, экстремистский контент, а также ЛГБТ-ролики*.

Напомним, в июле 2022 г. суд в РФ оштрафовал компанию Google более, чем на 21 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной информации. Протокол был составлен 22 июня. Для американского IT-гиганта в тот момент это второй оборотный штраф: в декабре прошлого года на Google судом по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд руб. В мае того же года приставы завели в отношении компании дело о его принудительном взыскании. В том же месяце сообщалось, что исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд руб. оборотного штрафа и 505 млн руб. исполнительского сбора прекращено.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено