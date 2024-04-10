Волонтеры РМК помогают пострадавшим от паводка в Челябинской и Оренбургской областях

Активисты Волонтерского центра РМК помогают жителям, пострадавшим от паводка в двух регионах России – Челябинской и Оренбургской областях.

В минувшие выходные из берегов вышла река Урал, затопив дома в Орске. Также от паводка пострадали дома в Нагайбакском районе Челябинской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, одними из первых к помощи пострадавшим присоединились активисты Волонтерского центра РМК.

В первую очередь пострадавшим в Орске доставили зарядные устройства и медикаменты. Волонтеры готовят списки для адресной помощи, собирают одежду, курируют пункты размещения людей, привозят воду и постельное белье, дежурят на моторных лодках в затопленных районах.

Также активисты направили 250 продуктовых наборов пострадавшим в Нагайбакском районе, где от наводнения пострадали жители пяти поселков. Сейчас волонтеры выясняют, что еще необходимо людям.

"Как только мы узнали о подтоплениях, наши волонтеры подключились к помощи пострадавшим. Сейчас мы выясняем, что еще необходимо людям в каждом из регионов. На данный момент приобретаются 100 раскладушек и 200 комплектов постельного белья для Орска. Также волонтеры раздадут пострадавшим 85 продуктовых наборов. Сейчас активисты взаимодействуют с районной администрацией и координируют потоки поступающей от добровольцев помощи на пункты временного размещения", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Стоит отметить, что волонтеры РМК уже не первый раз присоединяются к помощи пострадавшим от паводков. Так, в 2020 году они одними из первых отправились на помощь пострадавшим в Нижних Сергах. А в 2021 году привезли питьевую воду, насосы для откачивания воды пострадавшим от потопа жителям Верхней и Нижней Салды, помогали разбирать завалы и убирать грязь из домов.