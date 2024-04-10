10 Апреля 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба &quot;Газпромнефть-Хантоса&quot;

Югорские школьники вышли в финал интеллектуального турнира "Умножая таланты"

Школьники из Ханты-Мансийска стали финалистами турнира "Умножая таланты". В Санкт-Петербург, где состоится решающий этап, отправятся трое учеников Югорского физико-математического лицея.

В региональном туре интеллектуальных состязаний участвовали пять команд из ХМАО. Они решали практические задания, связанные с цифровыми технологиями, нефтехимией и математическим моделированием. Результаты оценивали эксперты, в числе которых были специалисты "Газпромнефть-Хантоса". Как сообщили Накануне.RU в компании, в финал прошла команда "ARKustics". Она разработала AR-комплекс для поиска подземных инженерных коммуникаций.

"Школьники работали над реальными инженерными и научными задачами, одна из команд наглядно презентовала "живой" кейс, что дало ей серьезное преимущество на фоне обычных докладов в формате презентаций. Участники уверенно применяли технические знания, активно дискутировали и проводили убедительные аргументы в пользу своего решения", – рассказал руководитель проектов Центра управления добычей "Газпромнефть-Хантоса" Руслан Данилов.

В Петербурге финалистам предстоит защитить свои идеи и разработки перед опытными специалистами нефтегазовой отрасли, посетить лекции и воркшопы.

"Турнир "Умножая таланты" – это прекрасная возможность поработать с экспертами нефтегазовой сферы, показать свои умения и навыки в информационных технологиях и разработать новый, невероятно интересный проект, – считает участник команды "ARKustics" Егор Ильиных. – Все это даст хорошую основу для дальнейшего профессионального роста. В финале мы настроены на серьезную работу и надеемся на отличный результат".

"Умножая таланты" – один из проектов программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". С 2015 года в турнире приняли участие более 18 тыс. старшеклассников. В Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском, Кондинском районах ХМАО и Уватском районе Тюменской области он проходит при поддержке "Газпромнефть-Хантоса". Победители и призеры интеллектуальных состязаний получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта.

Теги: Умножая таланты, турнир, Родные города


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