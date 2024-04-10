10 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" получил заключение госэкспертизы на проект новой школы в Краснолесье

Компания "Атомстройкомплекс" получила положительное заключение государственной экспертизы на проект новой школы в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, сейчас ведется работа по подготовке сметной документации и передаче земельного участка из федеральной собственности в муниципальную. Далее полный комплект документов будет передан администрации Екатеринбурга для определения сроков строительства.

Участок застройки расположен в квартале улиц Чкалова - Академика Вонсовского - Амундсена - Краснолесья. Проект здания площадью более 25 тысяч квадратных метров предусматривает размещение необходимых помещений для обучения 1 тысячи 125 школьников и разделен на функциональные зоны для учебы, занятий спортом и отдыха.

проект новой школы в Краснолесье(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Проект новой школы включает более 40 учебных классов, мастерские, библиотеку и медицинский блок, актовый и спортивные залы, столовую. Особенностью планировки стали многочисленные рекреации и дополнительные помещения, которые позволят проводить занятия вне классов. Функционально объединит зону вестибюля, учебных помещений и зон отдыха многосветное пространство холла с открытой лестницей.

"Проектирование новой школы стало очередным этапом развития инфраструктуры Академического района и микрорайона Краснолесье, которое "Атомстройкомплекс" реализует более 20 лет. Ранее мы построили здесь два детских сада, разработали проект благоустройства Юго-Западного лесопарка, сейчас в рамках строительства жилого квартала возводим фитнес-центр с бассейном", - отметил директор по управлению проектами Дмитрий Фарафонов.

проект новой школы в Краснолесье(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Отличительной особенностью застройки этого района является тесное сотрудничество девелопера с УрО РАН. За годы сотрудничества "Атомстройкомплекс" передал ученым более 24 тысяч квадратных метров жилья в рамках инвестиционных контрактов, в том числе отдельный дом на 101 квартиру, построенный для молодых ученых в 2015 году в рамках федеральной целевой программы "Жилище". Теперь для подрастающих детей "уральского наукограда" спроектировали школу рядом с домом.

Теги: школа, Краснолесье, проект, Атомстройкомплекс


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