В Оренбурге уровень воды стал выше "самых опасных отметок"

Вода реки Урал продолжает прибывать в Оренбург.

Превышены все самые опасные отметки. Уровень воды в реке Урал составляет уже 996 см, приводит РИА Новости заявление мэра города Сергея Салмина.

С масштабным наводнением столкнулась Оренбургская область. Дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. По последним данным, в Орске подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. В близлежащих ПВР размещены 1052 человека, в том числе 160 детей. Вскоре вода дошла и до столицы области, Оренбурга.