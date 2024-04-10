10 Апреля 2024
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Происшествия Новосибирская область
Фото: nso.ru

Круглосуточный мониторинг установлен в Новосибирской области для противодействия паводку

В Новосибирской области держится под особым контролем паводковая ситуация – региональные министерства, муниципалитеты и подразделения ГУ МЧС принимают необходимые меры для стабилизации дальнейшего прохождения паводкового периода: проведена откачка талых вод, ледовзрывные работы, создан запас продовольствия, установлено круглосуточное дежурство. В настоящее время в Краснозерском районе на реке Карасук уже отмечается снижение уровня воды, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Под контролем министерства ЖКХ и энергетики региона, силами аварийно-спасательной службы Новосибирской области проведены работы по распиловке льда на реках области. В период с 3 по 7 апреля в целях пропуска паводковых вод на реках Новосибирской области проводились ледовзрывные работы на р. Иня, р. Карасук в Кочковском районе и на р. Карасук в Краснозерском районе, что позволило минимизировать прохождение весеннего половодья. Также сотрудники аварийно-спасательной службы региона провели работы по откачке талых вод, помощи гражданам в 13 населенных пунктах Барабинского, Карасукского, Краснозерского, Чановского и Новосибирского районов. В этих работах принимало участие 50 человек, 27 единиц техники.

половодье паводок наводнение(2007)|Фото: Накануне.ru

ГУ МЧС по Новосибирской области ведется круглосуточный мониторинг ситуации в районах области. По оперативным данным 10 апреля в 5-ти населенных пунктах Краснозерского, Новосибирского районов и г. Тогучин подтоплены 45 приусадебных участков и 1 жилой дом, а также в 2 СНТ Новосибирского района подтоплено 50 дачных участков. В Краснозерском районе на реке Карасук отмечается снижение уровня воды. В ряде населенных пунктов, где зафиксирован подъем уровня воды в реках, организовано дежурство расчетов добровольных пожарных команд и работа медицинских постов. Создан запас продовольствия. Проводится работа по оказанию адресной помощи населению. В низменных участках местности, где перекачка и водоотведение не представляется возможным, ведется мониторинг обстановки.

(2024)|Фото: nso.ru

До 3 апреля межведомственная комиссия по проверке готовности муниципальных образований и организаций к пропуску паводковых вод, созданная приказом министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, проверила готовность 19 гидротехнических сооружений к прохождению паводка в 12 муниципальных районов и 1 городском округе. При проверке готовности специалисты минприроды, прежде всего, обратили внимание на то, чтобы был обеспечен беспрепятственный доступ, проезд к ГТС, а также, чтобы были открыты затворы водосброса. Учитывая текущую ситуацию, министерство планирует дополнительно проверить муниципальные образования, находящиеся в зоне риска подтоплений.

Теги: паводок, мониторинг ситуации, риск затопления, мчс, адресная помощь населению


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