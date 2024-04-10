Прокуратура подала протест на приговор водителю, сбившему Льва Рубинштейна

Останкинский межрайонный прокурор в Москве подал апелляцию на приговор водителю, сбившему насмерть поэта Льва Рубинштейна – в связи с мягкостью назначенного наказания, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Водитель, сбивший на пешеходном переходе в Москве поэта Льва Рубинштейна, получил условный срок. "Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев", - сообщили в прокуратуре накануне.

Имя виновника смертельного ДТП не называется. Известно, что ему 63 года.

Льва Рубинштейна сбил автомобиль Volkswagen днем 8 января 2024 года на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. Поэта госпитализировали. 14 января Лев Рубинштейн умер в возрасте 76 лет. Виновник ДТП с места происшествия не скрывался. Как сообщал департамент транспорта Москвы, за 2023 год за этим водителем числились 19 нарушений правил дорожного движения.