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Происшествия Свердловская область
Фото:nakanune.ru

Хозяина кафе "Ромашка" в Новоуральске, где посетителя изнасиловали шваброй, оставили под стражей

Свердловский областной суд оставил под стражей владельца кафе "Ромашка", которого обвиняют в надругательстве над посетителем. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что 27 марта Новоуральский городской суд изменил меру пресечения бизнесмену с домашнего ареста на заключение под стражей до 23 июля. Адвокат обратился с апелляцией, однако сегодня во время закрытого судебного заседания, Свердловский областной суд отказал выпускать обвиняемого по ч.1 ст. 111, ч. 1 ст. 132 УК РФ из под стражи.

"Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы апелляционной жалобы, мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 7 октября на летней веранде ресторана "Ромашка". Мужчину несколько раз избили, после чего один из нападавших наказал приятелям принести какую-нибудь палку и, получив в руки швабру, надругался над потерпевшим. Все происходящее фиксировалось на видео.

Потерпевший обратился в полицию только вечером 16 октября. Подозреваемым в деле стал владелец ресторана. По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, ранее он уже отбывал срок в колонии за изнасилование девушек все в том же ресторане.

Теги: кафе Ромашка, Новоуральский, посетитель, изнасилование, швабра


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