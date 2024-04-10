Контракт на обеспечение Украины связью Starlink истекает в мае - Bloomberg

Пентагон потратил на контракт со SpaceX по обеспечению спутниковой связью Starlink Украины около $23 млн.

Bloomberg утверждает, что контракт истекает в мае этого года. Будет ли он продлен – пока неизвестно.

Американский неназванный чиновник заявил изданию, что Пентагон считает обеспечение ВСУ терминалами Starlink – "жизненно важная часть помощи Украине, которую оказывают США".

Текущий контракт был заключен в июне 2023 года, так что можно предположить, что до этого был другой срочный договор, поэтому и сегодняшнее соглашение может быть продлено.

Источник издания говорит, что $23 млн – копейки по сравнению с тем, сколько Пентагон и другие силовые службы США тратят на обеспечение нацбезопасности Штатов, также заключая договоры с компанией Илона Маска.

Ранее стало известно, что по всему миру сформировался черный рынок терминалов спутниковой системы Starlink, которые покупают для организации устойчивой связи в регионах, где с этим имеются проблемы. Продавать станции на этом рынке не мешают ни санкции, ни участие покупателей в вооруженных конфликтах.