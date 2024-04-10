"СПК" оштрафовали за продажу билетов на несуществующие места в электричке "Нижний Тагил – Екатеринбург"

На Урале завершилась проверка ситуации с продажей билетов на отсутствующие места в электричке из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Информация подтвердилась.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, установлено, что в январе нынешнего года "Свердловская пригородная компания" продала билеты на скорый пригородный поезд "Ласточка" сообщением "Нижний Тагил – Екатеринбург Пассажирский" на количество мест в вагонах больше, чем их прибыло на самом деле. В результате более чем 320 пассажирам пришлось ехать в вагонах стоя.

В адрес перевозчика прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Ответственный за продажу билетов сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности. А обратившимся к перевозчику пассажирам вернули деньги за билеты.

Как добавили в ведомстве, АО "СПК" привлечено к административной ответственности. Компании назначен штраф в 20 тысяч рублей.

Напомним, что похожая ситуация с продажей билетов на несуществующие места возникала и с "Ласточкой" сообщением "Верх-Нейвинск – Екатеринбург".