Главу отдела МО МВД "Алапаевский" уволили после угона служебного автомобиля

Начальника отдела МО МВД России "Алапаевский" Сергея Анисимова уволили после угона спецавтомобиля, о чем тот решил не докладывать руководству. Об этом сообщает юрист Сергей Самков в своем Telegram-канале "Уральский городовой".

"Вчера начальника уволили, он вывез все свои личные вещи из служебного кабинета. По его словам, он планирует обжаловать решение руководства", — процитировал Самков источник в правоохранительных органах.

Напомним, 13 марта сотрудники полиции прибыли в село Костино для задержания подозреваемого, однако тот воспользовался невнимательностью правоохранителей, которые оставили ключи в замке зажигания служебного авто. Пока полицейских не было в салоне, тот пересел вперед и угнал автомобиль. Уехать далеко не удалось - возле села Нижняя Синячиха подозреваемый потерял управление и врезался в будку. Тогда угонщика и задержали.

Об истории с угоном написали в СМИ — тогда полиция и организовала служебную проверку. Через два дня после происшествия, Анисимова и его заместителя отстранили от занимаемых должностей. На период служебной проверки исполняющим обязанности начальника отдела полиции Алапаевска был назначен подполковник Леонид Майков, который до своего нового назначения занимал должность начальника МО МВД России "Верхнесалдинский".



По словам юриста, сотрудники местной полиции положительно отзываются о новом начальнике.