ФАС завела дело на издательство "Просвещение" – из-за высоких цен на учебники

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело на издательство "Просвещение" – компанию подозревают в установлении монопольно высоких цен на учебники.

В ведомстве отметили, что "Просвещение" занимает доминирующее положение в сегменте учебников по истории, биологии и русскому языку.

"Служба проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку", - говорится в сообщении ФАС.

Если выводы службы подтвердятся, компании грозит административный штраф.