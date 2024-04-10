В России появились поддельные приложения двух банков

МВД России предупредило о фальшивых приложениях двух банков.

В App Store появились фейковые приложения ВТБ и Тинькофф Банка, которые воруют личные данные. Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков, однако не имеют к ним никакого отношения.

"Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию. Не скачивайте их и не вводите свои данные", - сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, прилагая изображения указанных приложений.