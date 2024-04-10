19-летнего жителя Липецкой области приговорили к девяти годам за попытку поджога военного аэродрома

Житель Липецкой области признан виновным в покушении на госизмену и попытке совершения теракта. Он приговорен к девяти годам лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

19-летнего Всеволода Куликова обвиняли в попытке поджога взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и попытке примкнуть к террористической организации "Легион "Свобода России" (организация запрещена в России).

Молодой человек полностью признал вину. Он был задержан в феврале 2023 года. Как следовало из видео ФСБ России, Куликов признался, что является приверженцем антироссийских взглядов и националистической идеологии.

Ранее в Хабаровске задержали агента украинской разведки, который планировал убийства российских военных, сообщает ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".

Кроме того, хабаровчанин по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал и передавал информацию о военнослужащих, участвующих в СВО, а также о радиочастотах, которые использует Минобороны РФ.