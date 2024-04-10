Уральца, приставившего нож к горлу 2-летней племянницы, отправят в психлечебницу

Жителю Асбеста, угрожавшему жизни своей двухлетней племянницы, вынесли приговор. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил ему применение принудительных мер медицинского характера, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, около 07.00 18 октября прошлого года в квартире по улице Машиностроителей, находящийся в гостях у 24-летней сестры и ее двухлетней дочери мужчина неожиданно схватил ребенка, обхватив и сдавливая ее шею своей рукой в локтевом сгибе, и приставил ей к горлу консервный нож и вилку. Девушка сразу позвонила в полицию, пока ее брат заперся с племянницей в ванной. Когда же полиция прибыла на место, мужчина попытался задушить девочку, но был вовремя остановлен правоохранителями.

Пока ребенок находился в руках дяди, ему было нанесено не менее 13 ударов и воздействий по телу ножом и вилкой, что причинило несовершеннолетней физическую боль и телесные повреждения. К счастью, довести дело до убийства обвиняемый не смог.

Уральца 1994 г.р. обвинили по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего лица), пп. "в", "г", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение заведомо несовершеннолетнего свободы, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

"Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. Суд назначил мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", - сообщили в прокуратуре.

Постановление суда не вступило в законную силу.