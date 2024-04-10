Вартовчанина, который хотел воевать на стороне ВФУ, осудили за госизмену

Житель Нижневартовска Магомед Магомедов 2004 года рождения осужден на девять лет колонии строгого режима за государственную измену, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий приговор сегодня вынес Суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Летом прошлого года осужденный пытался уехать на Украину и вступить в террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"*, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против России.

Мужчина был задержан в Брянской области сотрудниками ФСБ. Его судили по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Государственная измена".

* запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация