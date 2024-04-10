10 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Зампредседателя Госдумы вступилась за уральского подростка, которому сломали нос из-за прически

Депутатов Госдумы возмутил инцидент в Нижнем Тагиле, где 15-летнего сироту избила группа подростков, которым якобы не понравилась длина его волос. Парню сломали нос, а по предварительным данным, ему также диагностировали сотрясение и ЗЧМТ. При этом, как сообщают СМИ, медики проигнорировали инцидент, записав травмы в "бытовые", а в полицию обратились, только когда об избиении стало известно в ПДН.

"Готовим запрос в прокуратуру Свердловской области, просим дать правовую оценку действиям всех субъектов системы профилактики в ситуации с подростком из Каменска-Уральского. Важно выяснить, насколько оперативно информация о нападении на ребенка была передана в полицию, установить обстоятельства, которые препятствовали своевременной защите его интересов. А также необходимо проследить за оказанием всесторонней помощи ребенку, включая психологическую поддержку", - написала в своем Telegram-канале зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

Напомним, инцидент произошел еще 25 февраля, однако известно о нем стало недавно. Группа подростков напала на школьника из-за его внешнего вида. Парня сбили с ног и начали пинать, а происходящее снимали на видео, которое позднее выложили в соцсети. Школьников спугнул прохожий. Только тогда подросток смог добраться до дома, откуда ему вызвали "скорую". В больнице с ЗЧМТ, сотрясением мозга и переломом костей носа он пробыл пять дней.

"Важная деталь: по данным Следственного комитета, злоумышленники, которые избили сверстника, снимали происходящее на телефон. Пакет законопроектов о запрете треш-стримов, который сейчас готовится к рассмотрению Госдумой во втором чтении, предусматривает ответственность за распространение фото- и видеоматериалов с демонстрацией противоправных деяний. Сейчас такие видео распространяются в социальных сетях свободно, их смотрят и дети, и это может провоцировать новые всплески жестокости. Вместе с коллегами будем добиваться скорейшего принятия этих законопроектов для защиты наших детей от деструктивного контента", - добавила Кузнецова.

Делом уже заинтересовались прокуратура и СКР. Глава последнего ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Теги: Госдума, Каменск-Уральский, сирота, подросток, избиение, прическа, прокуратура


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Ранее 09.04.2024 10:12 Мск В Свердловской области подростку сломали нос из-за прически. Бастрыкин потребовал возбудить дело

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