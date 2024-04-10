Принят закон о Национальном словарном фонде

Госдума приняла закон о Национальном словарном фонде (НСФ) - это будет единый цифровой ресурс, в котором будут собраны данные словарей русского языка, созданных за последние триста лет.

Законопроект был внесен в Госдуму 26 января и принят очень быстро. НСФ должен объединить все данные о нормах современного русского языка, а также стать информационной системой о написании слов, их произношении и месте ударения, причем в исторической динамике. НСФ будет общедоступным и верифицированным источником информации о современном русском литературном языке.