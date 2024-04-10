На Урале бывших железнодорожников осудили за растрату имущества "РЖД"

На Среднем Урале вынесен приговор бывшему начальнику Егоршинской дистанции инфраструктуры и бывшему заместителю начальника по текущему содержанию пути Верхнекондинской дистанции пути. Первый признан виновным в растрате в крупном размере, второй – в пособничестве в растрате.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в марте 2021 года железнодорожники подделали сопроводительные товарно-транспортные документы и вывезли с территории предприятия более 240 шпал. Затем их направили сторонней организации. В результате ОАО "РЖД" был нанесен ущерб на сумму более 400 тысяч рублей.

Березовский городской суд Свердловской области признал мужчин виновными. Первому назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Второй получил 2 года условно с испытательным сроком 2,5 года.

Этим же приговором суд постановил вернуть похищенные шпалы их законному владельцу.