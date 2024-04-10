10 Апреля 2024
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Киев запретит всем мужчинам выезжать за границу без разрешения военкомата

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности утвердил новый вариант законопроекта об ужесточении мобилизации, который поступит на второе чтение. В него внесли требование для всех без исключения мужчин от 18 до 60 лет всегда иметь при себе военный билет, независимо от пригодности к службе или отсрочки.
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Проверять военный билет смогут полицейские, сотрудники ТЦК (военкоматов) и пограничники на пунктах пропуска и в приграничной полосе. Тем самым украинский режим вводит фактический запрет на выезд из страны без разрешения военкомата.

При этом вводится отказ оказывать консульские услуги за рубежом без военного билета. То есть для тех, кого увезли в 15-16 лет, по достижении 18-летнего возраста консульские услуги отменяются. Украинский режим по сути не считает его гражданином, пока он не приедет на Украину и не станет на военный учет в ТЦК. Оформление паспортов за границей тоже будет производиться только при наличии военного билета.

Также введен запрет на управление транспортными средствами по требованию ТЦК.

Все военнообязанные, которые не уточнили свои данные в ТЦК, обязаны это сделать в течение 60 дней после указа Зеленского о продлении мобилизации, который ожидается 13 мая. В противном случае военком обращается в полицию с требованием поймать человека и доставить его силой.

Забронированы от мобилизации все полицейские, работники прокуратуры, разных исполнительных служб, персонал предприятий, критически важных для снабжения украинских боевиков, а также их бенефициарные собственники. То есть от мобилизации официально освободят олигархов и крупных бизнесменов. Кроме того, бронь дадут пяти футбольным клубам: "Динамо", "Шахтер", "Днепр-1", "Оболонь" и "Кривбасс". Также циркам, телемарафону, работникам культуры, депутатам Рады и их помощникам.

Характерно, что по требованию главкома Сырского из законопроекта исключили статью о демобилизации. Это сообщил сам Сырский. Норма о демобилизации после 36 месяцев службы, которая была раньше, отсутствует. То есть демобилизации не будет.

Западные СМИ давно пишут о том, что передача Киеву новых вооружений должна сопровождаться усилением мобилизации. Еще в 2020 году Зеленский пообещал, что "мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины".

Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского пишет, что Сырский перед назначением на пост главкома пообещал Зеленскому подготовить новое наступление, под которое и примут закон об усилении мобилизации. И Зеленский накануне заявил, что режим его уже готовит. Залужный же выступал против нового наступления, считая такие действия самоубийством, поэтому его отставка произошла так быстро.

Теги: украина, мобилизация


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