Названы сроки утверждения нового российского правительства в Госдуме

В Госдуме готовятся утвердить новый состав российского правительства – точнее, той его части, которая не назначается напрямую президентом. По данным "Ведомостей", утверждение кабмина может занять три дня на пленарной неделе с 13 по 19 мая. Утверждение же премьер-министра, кандидатуру которого предложит президент после своей инаугурации, состоится 8 мая, пишет издание со ссылкой на неназванные источники. Эксперты предполагают, что Госдуме предстоит утвердить 15-20 членов правительства, поэтому работа предстоит большая – с кандидатами нужно будет встретиться фракциям и профильным комитетам.