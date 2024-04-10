В Екатеринбурге на три недели закроют движение на перекрестке Белинского – Саввы Белых

В Екатеринбурге строители на три недели закроют движение транспорта по улице Саввы Белых, в районе перекрестка улиц Белинского и Саввы Белых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Со 2 по 20 мая специалисты ООО "Руслайнер" будут проводить на участке работы по реконструкции водовода и водопроводной камеры. В связи с этим временно изменится схема движения автобуса №66:

по улицам Академика Шварца – Белинского – Циолковского – далее по маршруту до станции Кольцово;

в сторону метро Ботаническая движение будет осуществляться по Кольцовскому тракту – переулку Базовому – Белинского – Шварца.

Строители установят на закрытом участке соответствующие дорожные знаки и указатели. Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. С этим поможет информационная карта Официального портала Екатеринбурга, где отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.