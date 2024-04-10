Власти Орска ежегодно сокращали объем работы по содержанию дамбы

Целый месяц накануне прорыва дамбы в Орске за ее состоянием следили лишь два человека, сообщают "Известия". За два дня до ЧП власти города приняли отчет подрядчика о том, что защитное сооружение эксплуатируется штатно, пишет газета.

При этом за последние годы объем работ по обслуживанию дамбы сократился в три–четыре раза, выяснило издание. Кроме того, с момента появления дамбы траты на ее проверку и эксплуатацию планомерно снижались — с почти 2,7 млн в 2018 году до 1,6 млн в текущем.

Также сообщается, что контракты на противопаводковые работы были столь незначительны и невыгодны, что подрядчики отказывались от участия в тендерах.

Дамбу, которую прорвало 5 апреля, построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Это насыпное сооружение, а не гидротехническое сооружение, ее ключевая задача — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки. Ранее судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений.

Ранее руководитель генподрядчика, строившего дамбу, заявил, что ее прорвало из-за грызунов или из-за человеческого фактора. По мнению директора АО "Спецстрой" Сергея Комарова, озвученному в эфире "Первого канала", кто-то мог пробурить дамбу и сбрасывать туда сточные воды. По другой версии, это могли быть грызуны. Из-за небольшой сквозной норки могла образоваться огромная дыра. Однако мэр города Василий Козупица заявил, что причина разрушения дамбы в Орске очевидна - высокий паводок. По его словам, проект дамбы не был рассчитан на такую нагрузку.