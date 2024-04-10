В Свердловской области закрыли все ледовые переправы

На территории Среднего Урала закрыты все ледовые переправы и места массового выхода людей на лед. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Спасатели напоминают, что такие необдуманные поступки, как выход на лед, подвергают жизнь человека опасности. Уральцам следует обращать внимание на аншлаги, установленные на водоемах и озаботиться своей безопасностью.

"Не пренебрегайте этой информацией, в противном случае беды не избежать. Ваша безопасность - Ваша ответственность", - добавили в МЧС.