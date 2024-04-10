"Большая вода" отступила из Орска на 29 сантиметров

Мэр Орска Василий Козупица сообщил в своем telegram-канале о снижении в городе уровня реки Урал.

По данным на 10.00 10 апреля, Ириклинское водохранилище сбрасывает 1 тыс. 342 "куба" воды в секунду, за сутки приток воды сократился на 259 "кубов" в секунду. Уровень Урала упал на 29 см до 899 см. Подтоплено 6 тыс. 793 жилых дома. От воды освободились 136 жилых домов.

Эвакуировано 2 тыс. 616 человек, в том числе 681 ребенок. В 15 пунктах временного размещения находятся 1 тыс. 376 человек, в том числе 228 детей. Свободных мест достаточно.