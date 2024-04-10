Глава МЧС России и губернатор Тюменской области выехали в Ялуторовский район, подверженный подтоплению

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, подверженный подтоплению в результате прохождения весеннего половодья, сообщили Накануне.RU в

Министр лично проконтролирует, как в регионе организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий, а также оценит их достаточность.

Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через три - пять дней. Для минимизации последствий прохождения весеннего половодья и ликвидации его последствий в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и порядка трех тысяч единиц техники.

Также Тюменскую область посетит министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Ключевые задачи, которые поставлены перед министром - анализ и оценка ситуации на месте, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий.

Напомним, 8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на территории региона в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Моор выступил с видеообращением, в котором сообщил, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заблаговременно.