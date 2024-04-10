Губернатор принял решение - в Костромской области увеличат пособия на содержание детей, находящихся под опекой
В настоящее время в приемных семьях Костромской области воспитываются 1285 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.
По инициативе губернатора Сергея Ситникова вопросу устройства детей в приемные и замещающие семьи, а также поддержке таких семей в регионе уделяется особое внимание. В частности, уже в течение двух лет повышается размер ежемесячного пособия на содержание детей, находящихся под опекой.
По решению губернатора Сергея Ситникова пособие будет вновь повышено.
С 1 мая текущего года размер ежемесячной выплаты вырастет до 9 тысяч рублей. Соответствующий законопроект по поручению главы региона разработает администрация региона в ближайшее время.