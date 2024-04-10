Пентагон раскритиковал удары ВСУ по российским НПЗ

Министр обороны США Ллойд Остин раскритиковал удары Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия", — заявил Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Также Остин заявил об отсутствии у Киева стратегии разрешения конфликта и в варианте с возвращением Крыма, и без этой территории.

"Я думаю, что частично проблема в том, что эта администрация [Зеленского] не обозначила стратегию выхода. Как по мне, так это карт-бланш на войну, которая без каких-либо четко обозначенных целей будет бесконечной. От этого и скептицизм. Вот я не стал голосовать за дополнительный пакет помощи, потому что у нас нет достаточного контроля за расходованием средств. И победа еще не определена", - сказал министр.

Конгресс США продолжает откладывать голосование по военной помощи Украине. Ранее сообщалось, что рассмотрение вопроса может быть отложено на конец апреля.