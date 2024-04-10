Уралец накопил больше сотни штрафов ГИБДД: его машину арестовали приставы

В Екатеринбурге судебные приставы нашли и арестовали автомобиль должника. Уралец накопил больше сотни штрафов ГИБДД.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, должник имел на своем счету 119 штрафов по линии Госавтоинспекции. Оплачивать 129-тысячную задолженность он не торопился, поэтому к каждому штрафу добавился еще и исполнительский сбор. Из-за несвоевременной оплаты сбор составил 56 тысяч рублей.

Как выяснили в службе судебных приставов, на уральца был зарегистрирован автомобиль BMW Х5, который мужчина тщательно скрывал. Несмотря на это, машину удалось обнаружить в одном из дворов Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Судебные приставы тут же арестовали и изъяли авто. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена в полном объеме, включая исполнительский сбор, иномарку направят на оценку и реализацию в Росимущество.

Напомним, в марте еще один житель Екатеринбурга оплатил десятки штрафов за нарушение правил дорожного движения, чтобы не лишиться своего автомобиля.