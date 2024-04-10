В масштабных паводках в России нашли "казахстанский след"

Уральский полпред президента РФ Владимир Якушев считает, что в ситуации с паводками в российских регионах необходимо учитывать такой фактор, как система водохранилищ в Казахстане, откуда сброс воды "должен быть более согласован".

"Когда у нас вот такие вот зимы и когда у нас достаточно большое количество снега, и в водохранилище скапливается достаточно большой запас воды, то нам есть в этом плане, что отработать с нашими коллегами [из Казахстана], чтобы сброс водохранилищ этой воды был более согласован, правильным и более ровным", — сказал в разговоре с РБК Якушев.

В настоящее время из подтопленных зон Казахстана эвакуированы более 88 тыс. человек, из них около 30 тыс. детей.

По мнению полпреда, ситуация в Кургане напряженная — по предварительным данным, следует говорить об "историческом максимуме большой воды". Дополнительно отсыпают те участки, где есть основания полагать, что высота дамбы будет недостаточной. Говоря о мартовских предупреждениях Гидрометцентра о половодье в Зауралье из-за большого количества снега, Якушев назвал "адекватными" действия региональных властей.

Ранее в Курганской области объявили принудительную эвакуацию в Звериноголовском, Прорывном, Озерном и других населенных пунктах поймы Тобола. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале региональных властей. До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил жителей региона не рассуждать в духе "моя хата с краю", а эвакуироваться из зоны паводка, чтобы в итоге выжить.

"Самое главное сейчас, чтобы вы все остались живы. Пусть лучше мы потом вместе посмеёмся над гидрологами и восславим Бога за чудо нашего общего спасения. Но. Давайте сделаем это живыми. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает. Спасибо вам, друзья. Помогите нам помочь вам", — призвал Вадим Шумков.

Власти Ишима Тюменской области также сообщили о необходимости эвакуации жителей города из-за паводка. В ближайшее время жителям выдадут памятки с указанием адресов пунктов временного размещения, телефонов экстренных служб, муниципального приюта для содержания домашних животных на время прохождения паводка. Все это пригодится на случай эвакуации жителей с подтопляемых территорий.

С масштабным наводнением столкнулась Оренбургская область. Дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. По последним данным, в Орске подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. В близлежащих ПВР размещены 1052 человека, в том числе 160 детей.