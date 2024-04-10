Володин захотел привлечь Минздрав к подготовке врачей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин задумался о подготовке в России врачей и качестве здравоохранения. По итогам 2023 г., дефицит кадров в медицине составил около 30 тыс. специалистов, хотя в стране работает 163 профильных вуза, 46 из которых находятся в ведении Минздрава.

"В 117 высших учебных заведениях открыты сравнительно недавно медицинские факультеты, и подведомственны они Минобрнауки. Многие из них созданы в вузах, не имеющих ни научной школы, ни опытного профессорско-преподавательского состава, ни специализированно-оснащенных анатомических залов, ни лабораторий, ни собственной клинической базы", - пишет Володин в своем telegram-канале.

В последнее время появились медицинские факультеты в небольших городах-райцентрах, что при отсутствии квалифицированных преподавателей может негативно сказаться на подготовке будущих врачей.

"Это недопустимо в профессии, когда от квалификации специалиста зависит жизнь человека", - пишет Володин.

Сегодня решение, быть или не быть медицинскому факультету в вузе, принимают учредитель Минобрнауки и Рособрнадзор, а за качество здравоохранения отвечает Минздрав, который исключен из процесса принятия решений по этому вопросу.

"В этой ситуации правильно, чтобы именно он устанавливал стандарты и конкретные требования к обучению медицинских кадров. Это положительно скажется на уровне подготовки будущих врачей и на качестве здравоохранения", - написал Володин.