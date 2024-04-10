За ночь в Оренбурге подтопило еще более 300 домовладений

За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 81 сантиметр и составил 978 сантиметров. Об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.

Как сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов, в городе подтопило еще более 300 домовладений, вывезли 10 жителей.

Гидрологи прогнозируют повышение уровня воды в ближайшие сутки на 30-70 см. В зоне подтопления могут оказаться еще более 200 домовладений.

Критическую отметку в 930 см уровень воды в Оренбурге превысил 9 апреля вечером.

Утром во вторник в городе прозвучала сирена, жителей просили немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления. В правительстве региона предупредили, что ряд районов Оренбурга окажется в зоне возможного подтопления уже в предстоящие сутки.