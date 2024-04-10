В Богдановиче поймали "зайца", возвращавшегося из Москвы в Талицу на автосцепке поезда

Транспортные полицейские в Богдановиче поймали 21-летнего парня, ехавшего до Талицы между вагонами грузового поезда. Подробнее о путешественнике Накануне.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

В минувшие сутки в Линейный пункт полиции на станции Богданович поступило сообщение от дежурной по станции Баженово. Там рассказали, что неизвестный сидит на автосцепке между вагонами грузового состава, двигающегося в сторону Богдановича. Транспортные полицейские выехали на на место и во время кратковременной стоянки задержали "зайца". Молодого человека доставили в Линейный пункт полиции на станции Богданович.

По словам задержанного, он уехал на заработки в Москву, где его "кинули" с зарплатой. Денег ему хватило только на билет до Екатеринбурга, откуда до родной Талицы он решил добраться уже таким небезопасным способом. Душещипательная история недолго трогала сердца полицейских, ведь вскоре выяснилось, что нарушитель пытался путешествовать подобным образом еще в июле 2023 года. Тогда его сняли со сцепки грузового поезда на станции Камышлова. Но штраф за свою "поездку" он так и не оплатил.

В отношении свердловчанина транспортные полицейские Богдановича составили административный протокол по ч.1 ст.11.17 КоАП РФ "Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде".

Нарушителю назначен штраф в размере 2 тыс. рублей.

Транспортная полиция напоминает, что железная дорога – зона повышенной опасности. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках, а также на грузовых поездах опасен и запрещен. ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский