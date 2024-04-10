10 Апреля 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

Андрей Трубецкой: В Сургутском районе в этом году потратят почти вдвое больше средств на ремонт садиков и школ, чем годом ранее

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что власти муниципалитета намерены потратить на ремонт школ и детских садов в 2024 году 125 млн рублей, что почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Деньги заложены в бюджет муниципалитета. Ремонт осуществят в двенадцати детсадах и шести школах.

"Крупные работы ожидаются в школах Угута, Ульт-Ягуна и школе № 7 Лянтора. В первых двух планируется капитально отремонтировать кровли, в последней – завершить ремонт бассейна. В Русскинской, Сайгатинской, первой Белоярской и Нижнесортымской школах намечен текущий ремонт", - написал Андрей Трубецкой в своем telegram-канале.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

В детских садах "Соловушка", "Рябинка" (здания в Барсово и Русскинской), "Мальвина", "Танюша", "Белочка", "Радуга" (два объекта), "Северное сияние", "Золотая рыбка", "Светлячок" и "Город детства" намечен текущий ремонт, который включает в себя обновление оборудования в пищеблоках, отделка в группах, обустройство туалетов для детей с ОВЗ, ремонт входных групп, замена оконных блоков и ремонт кровельных покрытий.

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

"Всего на ремонт соцобъектов, включая учреждения спорта и культуры, в бюджете Сургутского района заложены порядка 200,6 млн рублей", - отметил Андрей Трубецкой.

Теги: Андрей Трубецкой, Сургутский район, детский садик, школа, ремонт, деньги, бюджет


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