Андрей Трубецкой: В Сургутском районе в этом году потратят почти вдвое больше средств на ремонт садиков и школ, чем годом ранее

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что власти муниципалитета намерены потратить на ремонт школ и детских садов в 2024 году 125 млн рублей, что почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Деньги заложены в бюджет муниципалитета. Ремонт осуществят в двенадцати детсадах и шести школах.

"Крупные работы ожидаются в школах Угута, Ульт-Ягуна и школе № 7 Лянтора. В первых двух планируется капитально отремонтировать кровли, в последней – завершить ремонт бассейна. В Русскинской, Сайгатинской, первой Белоярской и Нижнесортымской школах намечен текущий ремонт", - написал Андрей Трубецкой в своем telegram-канале.

В детских садах "Соловушка", "Рябинка" (здания в Барсово и Русскинской), "Мальвина", "Танюша", "Белочка", "Радуга" (два объекта), "Северное сияние", "Золотая рыбка", "Светлячок" и "Город детства" намечен текущий ремонт, который включает в себя обновление оборудования в пищеблоках, отделка в группах, обустройство туалетов для детей с ОВЗ, ремонт входных групп, замена оконных блоков и ремонт кровельных покрытий.

"Всего на ремонт соцобъектов, включая учреждения спорта и культуры, в бюджете Сургутского района заложены порядка 200,6 млн рублей", - отметил Андрей Трубецкой.