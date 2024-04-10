Глава Ишима: "Мы должны готовиться к эвакуации, другого пути нет"

Власти Ишима сообщили о необходимости эвакуации жителей города из-за паводка. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Федор Шишкин, передает корреспондент Накануне.RU.

В ближайшее время жителям выдадут памятки с указанием адресов пунктов временного размещения, телефонов экстренных служб, муниципального приюта для содержания домашних животных на время прохождения паводка. Все это пригодится на случай эвакуации жителей с подтопляемых территорий.

"Мы должны готовиться к эвакуации, потому что другого пути нет. Такого подъема воды еще, наверное, за историю города Ишима не было", - сказал он.

В настоящий момент в Ишиме построены дамбы на 11,2 метров по высоте. В 2017 году во время паводка подъем воды составлял 9 метров 81 сантиметр. Сегодня ситуация меняется. Если в 2017 году в Казахстане перелив воды через дамбу составлял 3,6 в Сергеевском водохранилище, то сегодня - 4,25.

Власти города проводят обследование береговой линии и делают запасы грунта для отсыпки пониженных мест, откуда может зайти вода. Для этого используют технику, также заготавливают мешки с песком.

Напомним, в апреле 2016 года в Ишиме произошел сильнейший за 40 лет паводок. Уровень воды в реке Карасуль достигал отметки в 868 сантиметров. Ситуация повторилась и в 2017 году. Были затоплены территории сразу нескольких муниципалитетов региона. Был введен режим ЧС. Материальную помощь из резервного фонда РФ в размере около 30 млн руб. получили более 600 жителей области.